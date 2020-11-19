İBB, 300 metrobüs için 90 milyon avro kredi alacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 300 metrobüs alımı için dış borcu onayladı.
|19 Kasım 2020 17:40
|+Aa- Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 300 metrobüs alımı için dış borcu onayladı.
İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.
Mecliste İBB bütçesinin yanı sıra bazı gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan gündem maddesine göre, İETT'nin 2021 yatırım programı taslağında bulunan yüksek kapasiteli 300 yeni otobüs alımında kullanılmak üzere 90 milyon avro dış borçlanma için yetki talep edildi.
Gündem maddesi komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'
19 Kasım 2020 18:25
|CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı
19 Kasım 2020 18:21
|CHP'li Şener: PTT, 900 milyon lira zarar etti
19 Kasım 2020 18:20
|RTÜK'ten 'sosyal medya paylaşımları' açıklaması
19 Kasım 2020 17:57
|İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: HDP ile masaya oturduk
19 Kasım 2020 17:41
|HDP'li milletvekilinden teröristin ailesine taziye ziyareti
19 Kasım 2020 17:33
|Akşener'den Çakıcı'nın tehditlerine ilişkin açıklama
19 Kasım 2020 17:27
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabul etti
19 Kasım 2020 17:22
|İBB, Ak Partili Ümraniye Belediyesine 4 milyon lira ceza kesti
19 Kasım 2020 17:19
|Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den şartlı yanıt
19 Kasım 2020 17:03