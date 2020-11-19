Altının gram fiyatında yüzde 2,76 düşüş
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı.
|19 Kasım 2020 17:42
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 735,00 lira, Cumhuriyet altını 3.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,76 düşüşle 453,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|466,40
|466,60
|453,50
|453,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.075,00
|3.096,00
|2.988,00
|3.009,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,50
|429,50
|413,60
|417,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.005,00
|3.025,00
|2.920,00
|2.940,00
|Yarım Ziynet
|1.503,00
|1.513,00
|1.460,00
|1.470,00
|Çeyrek Ziynet
|751,00
|756,00
|730,00
|735,00
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