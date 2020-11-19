1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: HDP ile masaya oturduk

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, parti içinde yaşanan krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, partinin 'ideolojisi belli olmayan'lar tarafından kuşatıldığını öne sürerek "Anayasamızda yer alan başlangıç maddelerinin de değiştirilebileceğini söyleyenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım" dedi.
 19 Kasım 2020 17:41
+Aa- Yazdır
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: HDP ile masaya oturduk

İYİ Parti içinde yaşanan krizlere değindiği bir yazı kaleme alan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, Meral Akşener yönetimine ve partililere tepki gösterdi. 'Evet ben de rahatsızım' başlıklı yazıda Yücel, partinin "ideolojik mensubiyeti" ve "siyasi meşrebi" belli olmayanlar tarafından kuşatıldığını söyledi.

"Türk milliyetçisi Ümit Özdağ alelacele operasyonla partiden ihraç edildi"

Yücel yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkında isnat bulunan ve inceleme başlatılan İstanbul İl Başkanı 'en azından bu inceleme bitene kadar' görevden ayrılmayıp, isnatta bulunan Türk milliyetçisi Ümit Özdağ alelacele bir operasyonla partiden ihraç ediliyorsa, 2019 kongresinde 110-150 rezaletini üstlenen, 20 Eylül 2020 kongresinde yapılanları da '3-5 il başkanının acemice işleri' olarak nitelendiren bir genel başkan yardımcısı hakkında disiplin işlemi yapılmıyorsa, bir Türk vatandaşı olarak gerçekten çok rahatsızım.

"Siyasi meşrebi bizce malum olmayanların kuşatmasından rahatsızım"
Ülkücülerin emeği ve alın teriyle kurulan partimizde bugün ideolojik mensubiyeti ve siyasi meşrebi bizce malum olmayanların kuşatmasından rahatsızım.Anayasamızda yer alan başlangıç maddelerinin de değiştirilebileceğini söyleyenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım. Bu rahatsızlıklarımın tanımı "Psikiyatrik vaka" veya "Operasyoncu" ise evet ben onlardanım. Biliyorum ki; partimizin kurucuları arasında benim gibi olanların sayısı hiç de az değil."

Ne olmuştu?

İYİ Parti içinde önce 'oy verilmeyecekler' listesi, ardından Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener'in "Partiye operasyon yapılıyor" sözleriyle başlayan tartışmalar istifa ve ihraçla sonuçlanmıştı. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiden ihraç edilmiş, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'
19 Kasım 2020 18:25		 CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı
19 Kasım 2020 18:21
CHP'li Şener: PTT, 900 milyon lira zarar etti
19 Kasım 2020 18:20		 RTÜK'ten 'sosyal medya paylaşımları' açıklaması
19 Kasım 2020 17:57
İBB, 300 metrobüs için 90 milyon avro kredi alacak
19 Kasım 2020 17:40		 HDP'li milletvekilinden teröristin ailesine taziye ziyareti
19 Kasım 2020 17:33
Akşener'den Çakıcı'nın tehditlerine ilişkin açıklama
19 Kasım 2020 17:27		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabul etti
19 Kasım 2020 17:22
İBB, Ak Partili Ümraniye Belediyesine 4 milyon lira ceza kesti
19 Kasım 2020 17:19		 Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den şartlı yanıt
19 Kasım 2020 17:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:25 - 'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'18:21 - CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı18:20 - CHP'li Şener: PTT, 900 milyon lira zarar etti18:18 - 170 milyon liralık proje Van Gölü'ne nefes olacak18:13 - Türkiye'yi 'güvenli' bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor18:06 - Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor
18:02 - 3 düve ile hayvancılık sektörüne atılan aile ihracata başladı17:59 - Ustası bile tarifini bilmiyor! Türkiye'nin dört yanına satılıyor17:57 - RTÜK'ten 'sosyal medya paylaşımları' açıklaması17:50 - Binbir zahmetle yapılıyor; litresi 100 TL'ye satılıyor17:48 - Sakarya'da toplu ulaşıma zam17:45 - Eskişehir'de 'HES kodu' kuyruğu
17:42 - Altının gram fiyatında yüzde 2,76 düşüş17:41 - İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: HDP ile masaya oturduk17:40 - İBB, 300 metrobüs için 90 milyon avro kredi alacak17:37 - 'İstanbul Sinema Okulu' başvuruları başladı17:36 - Ercüment Ovalı'dan hala ses seda yok!
17:34 - TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'yerli aşı' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
Faiz kararı dolar ve avroyu sert düşürdü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı sonrası altın da düşüşte
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik
Bir 4/B sözleşmeli daha kadro davasını kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
7 uçak tartışması 2
Bill Gates'in açıklaması 4
dış borç 1
alaattin çakıcı'nın kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi 7
birinci ahmet 1
arz 1
haftasonu 20:01 ile 09:59 arası sokağa çıkmanın olması 6
Sözlük yazarların ajandası 5
merkez bankasının faizleri artırması 6
sancağa çıkma 2
SON İLANLAR
Karayaka Belediyesi İşçi Alacak
Pütürge Belediyesi Memur Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam