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Sakarya'da toplu ulaşıma zam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda Özel Halk Otobüslerine yapılan zamma vatandaşlar imza kampanyası başlatarak tepki gösterdi.
 19 Kasım 2020 17:48
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Sakarya'da toplu ulaşıma zam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda Özel Halk Otobüslerine yapılan zamma vatandaşlar imza kampanyası başlatarak tepki gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından 10.11.2020 günü Özel Halk Otobüslerine yapılan zamma vatandaş tepki gösterdi. Kart54'ü olmayan vatandaşların nakit para vererek bindiği Özel Halk Otobüslerinde geçen seneye göre yaklaşık 1 lira zam yapıldı. Arifiye ilçesinde ikamet eden vatandaşlar ise yapılan zamma tepki olarak Arifiye Meydanı'nda imza kampanyası başlattı. Yaşanan korona virüs salgını sonrasında işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılan veya çalışmayanların maddi açıdan zorlandığı salgın sürecinde yapılan zam ise vatandaştan tepki gördü.

Arifiye Meydanında imza kampanyası başlatarak yapılan zamma tepki gösteren Ahmet Sırma, yapılan zammın geri çekilmesi talebinde bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Arifiye Belediye Başkanına seslenen Sırma, kimsenin mağdur olmadan daha ucuz bir yolculuk yapma imkanının verilmesini istedi. Durumunun değişmemesi durumunda ise ulaşım için verilen sözlerin yalan olduğunu düşüneceklerini vurguladı.

Arifiye, Büyükşehir tarafından ulaşım konusunda hep yalnız bırakılmıştır

Yapılan zamma tepki gösteren ilçe sakinlerinden Ahmet Sırma, "10.11.2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi UKOME'de Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından alınan karar neticesinde Sakarya'nın tüm ilçelerinde ulaşım ücretlerine Kart54 kullanım haricindeki nakit yolculuklarda tarihte görülmemiş bir zam yapılmış ve Kart54 kullanan ile kullanmayan olarak ikiye ayrılmıştır. Yıllardır bunun bir işe yaramadığı ilimizde ve ilçelerimizde kanıtlanmıştır. Halk otobüslerinde ya da sizler halk otobüslerini tamamen nakit paranın alınmadığı sadece Kart54 kullanımına mecburi kıldınız da kooperatifleri mi kabul etmedi. Her sene zorunlu uygulamalarınız biz vatandaşlara daha da ağır gelmektedir. Gerek ilçe gerek ise büyükşehirde nakit yolculuk edenlerden ekstra 1 TL fazladan para alındığı asılan fiyat tarifesinde mevcuttur. Bu 1 TL'nin kaldırılmasını talep ediyoruz, şayet kaldırılmayacaksa bu 1 TL'nin hangi kurum veya hangi kuruluşlara gittiği bunda kimin çıkarının olduğu açıkça belirtilmesi ve Sakaryalılarla bunun paylaşılmasına vesile olması gerekli hale gelmiştir. Ayrıca ya gerçekten ulaşımda tüm Sakarya'yı Kart54 kullanımında zorunlu hale getiren nakit kalksın ya da bırakın isteyen istediği gibi seyahat etsin. 50 bin nüfuslu Arifiye, Büyükşehir tarafından ulaşım konusunda hep yalnız bırakılmıştır. Şayet bunda ilçemizde her seçimde söz verilip yapılamıyorsa bununda nedeni sevgili Arifiyeliler ile paylaşılmalıdır" dedi.

Ulaşımda verilen sözlerin birer yalandan ibaret olduğunu anlamış olacağız

İmza kampanyası başlatarak yapılan zamma tepki gösterdiklerini ve zammın geri çekilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye seslenen Sırma, "Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya sesleniyoruz, sadece Arifiye içi 4 TL, Arifiye-Adapazarı sivil 5 TL olarak bizlere yansımış bulunmaktadır. Bizler yetkililerden ya alternatif ulaşım araçlarını ilçemize yönlendirmelerini ya da kimse mağdur olmadan daha ucuz bir yolculuk yapma imkanı vermelerini temenni ediyoruz. Yoksa ulaşımda verilen sözlerin birer yalandan ibaret olduğunu anlamış olacağız. Arifiye nüfus olarak 19 bin civarındayken 39 araçla ulaşım sağlanırken nüfus 50 bin oldu hala 39 araç ile yolcu taşınması çok enteresan bir hale geldi. Kimse mağdur olmasın kooperatifte zarara etmesin, yolcularla ortak bir çözüm bulunsun normal bir vatandaş olarak görüşlerimizi bildiriyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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