1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ustası bile tarifini bilmiyor! Türkiye'nin dört yanına satılıyor

Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.
 19 Kasım 2020 17:59
+Aa- Yazdır
Ustası bile tarifini bilmiyor! Türkiye'nin dört yanına satılıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi. Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek, müşterilerine sunmaya başladı. Müşterilerin günden güne daha fazla ilgi gösterdiği tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı. 20 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor" dedi. İrfan Çiftçi tatlının tarifini soranlara ise 'Biz de unuttuk" yanıtını verdiğini söyledi. Her gün binlerce 'Duvalı Tatlı' kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

'TARİFİNİ UNUTUYORUZ'

Müşterilerin yorumları ile lezzeti bulduklarını belirten İrfan Çiftçi, "Formülü ilk olarak babam ve annem buldu. Tarifini bilen yok. Yaptıktan sonra unutuyorlar. Müşterilerin tatlı ile ilgili tepkisi her zaman bizi gururlandırdı. Bugüne kadar olumsuz yorum hiç almadık. Çok az bir kesimde biri diyor ki bu tavuk göğsü, biri diyor ki bu sahlep, sahlepi bir şey yapmışsınız. Bir başkası da muhallebi. Herkesin farklı fikri oluyor. Ama lezzet farklı bir lezzet olduğu için müşterilerimiz de bunun farkına varabiliyor. Karışımını soranlara sütü söylüyoruz, tarçını söylüyoruz, şekeri söylüyoruz sonrasını unuttuğumuzu söylüyoruz. Eskiden günde 1 kez yapıyorduk, şimdi günde 3 kere yapıyoruz" dedi.

'ÜNLÜ İSİMLER TATLIMIZI SEVİYOR'

Tatlıyı spor dünyasından sanat dünyasına kadar birçok tanınmış ismin tattığını belirten İrfan Çiftçi, "Bir menajer arkadaşımız vardı. Kendisi tatlıyı çok sevdi, Egemen Korkmaz'a tattırdı. Egemen takıma tattırdı. Takımdaki herkes Egemen'den tatlı istemeye başladı. Bugün Ali Koç'a bile bizden tatlı gidiyor. Beğeniliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a tatlımız gidiyor. Her biri de tatlıyı beğenerek yediklerini söylüyorlar. İşyerinde tüketilenin daha fazlasını gün içinde kargo ile gelen talepler doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'yi 'güvenli' bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor
19 Kasım 2020 18:13		 3 düve ile hayvancılık sektörüne atılan aile ihracata başladı
19 Kasım 2020 18:02
Eskişehir'de 'HES kodu' kuyruğu
19 Kasım 2020 17:45		 TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'yerli aşı' açıklaması
19 Kasım 2020 17:34
Koronavirüsü ikinci kez yenen başkan görevine başladı
19 Kasım 2020 17:29		 Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bıçak kemiğe dayandı
19 Kasım 2020 17:24
Emekli öğretmen birikimi ile 5 solunum cihazı aldı
19 Kasım 2020 17:08		 Tava ciğerin 'UNESCO' yolculuğu ciğercileri sevindirdi
19 Kasım 2020 16:43
Salda Kayak Merkezi, bembeyaz oldu
19 Kasım 2020 16:30		 Bodrum Belediye Başkanı hakkında şaşkına çeviren suç duyurusu!
19 Kasım 2020 16:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Rusya, Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu18:25 - 'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'18:21 - CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı18:20 - CHP'li Şener: PTT, 900 milyon lira zarar etti18:18 - 170 milyon liralık proje Van Gölü'ne nefes olacak18:13 - Türkiye'yi 'güvenli' bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor
18:06 - Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor18:02 - 3 düve ile hayvancılık sektörüne atılan aile ihracata başladı17:59 - Ustası bile tarifini bilmiyor! Türkiye'nin dört yanına satılıyor17:57 - RTÜK'ten 'sosyal medya paylaşımları' açıklaması17:50 - Binbir zahmetle yapılıyor; litresi 100 TL'ye satılıyor17:48 - Sakarya'da toplu ulaşıma zam
17:45 - Eskişehir'de 'HES kodu' kuyruğu17:42 - Altının gram fiyatında yüzde 2,76 düşüş17:41 - İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: HDP ile masaya oturduk17:40 - İBB, 300 metrobüs için 90 milyon avro kredi alacak17:37 - 'İstanbul Sinema Okulu' başvuruları başladı
17:36 - Ercüment Ovalı'dan hala ses seda yok!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
Faiz kararı dolar ve avroyu sert düşürdü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı sonrası altın da düşüşte
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik
Bir 4/B sözleşmeli daha kadro davasını kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibo şov 10
kar geliyor 4
memleket neresi sorusu 4
Elektronik Bileklik 1
sancağa çıkma 2
Memurlar.Net Mobil Uygulama 7
depresyon 2
nejat uygur 3
dünya ticaret örgütü 1
anlaşılmayacak olan konu 2
SON İLANLAR
Karayaka Belediyesi İşçi Alacak
Pütürge Belediyesi Memur Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam