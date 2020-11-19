3 düve ile hayvancılık sektörüne atılan aile ihracata başladı

Kayseri'de uygulanan proje kapsamında kaymakamlıktan aldıkları 3 düve ile hayvancılık sektörüne giren Asıl ailesi, 25 yılda hayvan sayısını 450'ye çıkartarak ihracata başladı.

Salim Asıl (73), 1977 yılında gittiği Almanya'da bir çiftlikte 2 yıl çalıştıktan sonra Falahiye ilçesindeki köyüne dönerek tarım ve hayvancılık ile uğraşmaya karar verdi.

Almanya'da gördüğü simental ırkı sığırları memleketinde yetiştirme hayali kuran Asıl, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Felahiye Kaymakamı olduğu dönemde devlet desteğiyle yürütülen bir proje kapsamında 3 düve alarak sektöre atıldı.

Üç oğluyla sırt sırta veren Asıl, yaklaşık 25 yılda biri Kayseri'de diğeri Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olmak üzere kurdukları 2 işletmede 450 düvenin sahibi oldu. Bunları ülkenin birçok yerine satan aile, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı izinle Irak'a da 26 gebe düve ihraç etti.

Baba Salim Asıl, AA muhabirine, Almanya'da çalıştığı dönemde hayatında ilk defa gördüğü hayvanlara hayran kaldığını ve "bizim burada bunlardan niye yok" diyerek o dönem çok hayıflandığını söyledi.

Yıllar önce bir proje kapsamında devlet tarafından verilen 3 düve ile yola çıktıklarını anlatan Asıl, "Dönemin Felahiye Kaymakamı olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o dönem Almanya'dan 3 tane simental getirip verdi. Hem devletimizin verdiği krediden yararlandık hem de kültür ırkı simentalden faydalandık. Çocuklarımın da gece gündüz gayretiyle işletmemizi bugüne getirdik." diye konuştu.

Bugüne kadar hayvanları hep ithal ettiklerini ifade eden Asıl, ihracat yapacak kapasiteye geldikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.

"Devletimiz tarafından bütün olanaklar sağlandı"

Oğul Faruk Asıl (47) ise hayvancılığı çocukluktan itibaren severek yaptıklarını söyledi.

İşlerini biraz büyüttükten sonra ilçeden Kayseri'ye geldiklerini dile getiren Asıl, şunları kaydetti:

"Hayvanların sütünü, peynirini binalarda sattık. Kooperatiflere düve tedarikinde bulunduk. 2006 yılında şirketimizi kurduk. Bugünlere önce Allah, sonra devletimiz sayesinde çalışarak geldik. İhracata da başladık. İnşallah memlekete, bize, herkese hayırlı olur. Bu işlerde hiç ihmal yapılmayacak. Azim, kararlılık ve çok çalışmayla oluyor. Mesleği herkese tavsiye ederim. Devletimiz tarafından bütün olanaklar sağlandı. İhracat için iznimizi verdi. Irak'a hayvanlarımızı teslim etti. Bunun devamı da gelecek."

Orta Doğu'nun ardından Avrupa'ya da hayvan satmayı hedeflediklerini kaydeden Asıl, "Çocuklarımız mı olur, torunlarımız mı olur bilmiyorum ama inşallah onlardan da bunu bekliyorum." şeklinde konuşu.