Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor

2 HAFTA SONRA DÜŞÜŞ OLMAZSA, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KAPSAMI GENİŞLEYECEK Pandeminin bu ay başında, nisandaki %20 oranını aşması ve virüsün "aynı ev ve aynı iş yerinden" daha çabuk bulaştığının belirlenmesi üzerine sınırlamalara geri dönüldü. Eğer 2 hafta sonra düşüş olmazsa, hafta sonu uygulanacak gece sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılması ya da hafta sonları 'tam kapatmaya' gidilmesi gibi daha sert tedbirler alınacak.