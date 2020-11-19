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Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı 4 bin 500'ü geçti

Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.
 19 Kasım 2020 19:18
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Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı 4 bin 500'ü geçti

Sağlık Bakanlığı 19 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. ' ifadelerini kullandı.

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