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CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı

CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.
 19 Kasım 2020 18:21
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CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı

CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

Parlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Karantinada olduğunu aktaran Hasan Ramiz Parlar, "Şu an önemli bir şikayetim yok, ancak karantina altındayım. Lütfen kendinizi koruyun ve virüse yakalanmayın." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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