CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı
CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.
|19 Kasım 2020 18:21
|+Aa- Yazdır
CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.
Parlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Karantinada olduğunu aktaran Hasan Ramiz Parlar, "Şu an önemli bir şikayetim yok, ancak karantina altındayım. Lütfen kendinizi koruyun ve virüse yakalanmayın." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dışişleri'nden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki
19 Kasım 2020 19:56
|Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı 4 bin 500'ü geçti
19 Kasım 2020 19:18
|'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'
19 Kasım 2020 18:25
|CHP'li Şener: PTT, 900 milyon lira zarar etti
19 Kasım 2020 18:20
|RTÜK'ten 'sosyal medya paylaşımları' açıklaması
19 Kasım 2020 17:57
|İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: HDP ile masaya oturduk
19 Kasım 2020 17:41
|İBB, 300 metrobüs için 90 milyon avro kredi alacak
19 Kasım 2020 17:40
|HDP'li milletvekilinden teröristin ailesine taziye ziyareti
19 Kasım 2020 17:33
|Akşener'den Çakıcı'nın tehditlerine ilişkin açıklama
19 Kasım 2020 17:27
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabul etti
19 Kasım 2020 17:22