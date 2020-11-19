'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni başkan Naci Ağbal yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda son 2 yılın en güçlü faiz artırımına imza atarken, sadeleşme adımının gelmesi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin verilen güçlü mesajlar ile Türk lirasının dolar karşısındaki kazanımının devam etmesi bekleniyor.

TCMB, yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında Eylül 2018'den bu yanaki en güçlü faiz artırımına imza atarken, bankadan beklenen sadeleşme adımı da atıldı.

Bu kapsamda TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Öte yandan tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi.

Söz konusu kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın atanmasının ardından yerinde bir faiz artışı ve para politikasındaki sadeleştirmeyle bankanın kredibilitesini önemli oranda yükselttiğini söyledi.

Türk lirasının, gelişmekte olan ülke para birimlerinde carry trade (düşük maliyetten borçlanıp bu miktarı yüksek faizli para birimlerine yatırmak) fırsatlarını gözetenler için en iyi varlıklardan biri olarak öne çıktığını vurgulayan Matys, "TL'nin, faiz oranlarının enflasyon kontrol altına alınana kadar yüksek seviyede kalacak olması oldukça önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı." değerlendirmelerinde bulundu.