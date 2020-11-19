1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rusya, Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi geliştirdiği Covid-19 aşısı olan Sputnik-V için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) onay başvurusunda bulundu.
 19 Kasım 2020 18:26
+Aa- Yazdır
Rusya, Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi geliştirdiği Covid-19 aşısı olan Sputnik-V için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) onay başvurusunda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından sonra Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik-V adında aşı geliştirdikten sonra aşının denemeleri ve seri üretimine geçilmişti. Hala Rusya'da gönüllülere uygulanan aşının Rus halkına uygulanmasının 2021 yılının başında başlanacağı açıklanırken Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü'ne onay başvurusu yaptı. Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç ülkesinde yayın yapan bir radyoya Sputnik V aşısının üreticileri tarafından DSÖ'ye onay başvurusu yaptığını açıklayarak, "DSÖ tarafından henüz herhangi bir aşı için açıklama yapılmadı. Çünkü aşılar öncesinde bir değerlendirme aşamasından geçiyor, bu pandemi durumlarında yapılan gerekli bir sertifikalandırma süreci. Bu süreçte tüm aşıların Rusya'da olduğu gibi öncelikle kendi ülkelerinde onay sürecini tamamlamış olmaları gerekir. Sputnik V aşısı şu an için DSÖ'nün genel merkezi Cenevre'de onay için başvuru aşamasında, hepimiz bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi belli oldu
19 Kasım 2020 19:58		 Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor
19 Kasım 2020 18:06
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 56 milyon 564 bini geçti
19 Kasım 2020 09:26		 New York'ta okullar yeniden kapatılıyor
18 Kasım 2020 23:58
Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı
18 Kasım 2020 20:21		 Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları sokağa döktü
18 Kasım 2020 19:48
Araştırma: 15 ülkede vakalar bildirilenden daha fazla
18 Kasım 2020 17:47		 Bu korona aşısı buzdolabında 3 yıl saklanabilecek
18 Kasım 2020 14:09
ABD'de gıda dağıtım etkinliğinde binlerce araçlık kuyruk oluştu
18 Kasım 2020 12:57		 Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti
18 Kasım 2020 12:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi belli oldu19:56 - Dışişleri'nden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki19:51 - Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6'sı asker, 8 yaralı19:48 - Filyasyon ekipleri virüsün peşini bırakmıyor19:48 - 'Nefes alamayacağım duygusu beni çok korkuttu'19:18 - Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı 4 bin 500'ü geçti
19:14 - Covid-19'a yakalanan doktor sosyal medyadan yalvardı19:11 - Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye amiri vefat etti19:07 - Metrobüste cinsel saldırı sanığına 6 yıl hapis cezası19:00 - MEB'den motorlu taşıtlar sınavına ilişkin açıklama18:38 - AK Parti'li Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı18:35 - Şeyma öğretmenin katiline akıl sağlığı yerinde raporu
18:28 - Borsadan kapanış rekoru18:26 - Rusya, Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu18:25 - 'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'18:21 - CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı18:20 - CHP'li Şener: PTT, 900 milyon lira zarar etti
18:18 - 170 milyon liralık proje Van Gölü'ne nefes olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
Faiz kararı dolar ve avroyu sert düşürdü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı sonrası altın da düşüşte
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
Ercüment Ovalı'dan hala ses seda yok!
Bir 4/B sözleşmeli daha kadro davasını kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adaçayı ve ebegümeci gargarası 4
Boyanın rengi kuruyunca nasıl olur 1
Bakırköylü Tutku Filizli 1
Ayşe Özgün 2
elimizde bir koz var yakalanmamak 8
krizi fırsata çevirmek 3
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 2
katılım bankası 1
Derste maskesini burun altına indiren öğretmene para cezası 4
kıyıdan gel 1
SON İLANLAR
Karayaka Belediyesi İşçi Alacak
Pütürge Belediyesi Memur Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam