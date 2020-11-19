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MEB'den motorlu taşıtlar sınavına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, motorlu taşıtlar sınavına ilişkin açıklama yaptı.
 19 Kasım 2020 19:00
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MEB'den motorlu taşıtlar sınavına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu SRC ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarında eğitimlerini tamamlayarak sınav aşamasına gelmiş kursiyerlerin sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Memurlar.Net
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