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Covid-19'a yakalanan doktor sosyal medyadan yalvardı

Manisa Şehir Hastanesinde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Osman Altıparmak, yakalandığı Covid-19 virüsü nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. İyileşip yeniden nöbetlerini tutmaya çalışacağını kaydeden Dr. Altıparmak, yattığı hastane odasından vatandaşlara çağrıda bulundu. Uzm. Dr. Altıparmak, "Bugün yüz küsur insan öldü ve giderek artıyor da, artacakta. Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Gençler de çok ölüyor. Evlat acısı yaşamayın" dedi.
 19 Kasım 2020 19:14
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Manisa Şehir Hastanesinde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Osman Altıparmak, yakalandığı Covid-19 virüsü nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. İyileşip yeniden nöbetlerini tutmaya çalışacağını kaydeden Dr. Altıparmak, yattığı hastane odasından vatandaşlara çağrıda bulundu. Uzm. Dr. Altıparmak, "Bugün yüz küsur insan öldü ve giderek artıyor da, artacakta. Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Gençler de çok ölüyor. Evlat acısı yaşamayın" dedi.

Manisa Şehir Hastanesinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, yakalandığı Covid-19 nedeniyle ı tedavi gördüğü hastane odasından sosyal medya hesabı üzerinden çektiği video ile seslenerek vatandaşları uyardı. Uzm. Dr. Osman Altıparmak, sosyal medya hesabından sokaklarda maskesiz dolaşanlara seslenerek, "İyi akşamlar ben Osman Altıparmak, Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanıyım. Bugün Covid-19 nedeniyle akciğerlerimin tutulması nedeniyle yattım. Tabii insan bir takım şeyleri değerlendiriyor. İki tane çocuğum var. Onların gelecekleri, ayrıca çok sevdiğim dostum Selim ile birlikte Manisalılara göğüs hastalıkları polikliniklerinde birlikte hizmeti verecektik. O bugün yalnız kaldı. Onu yalnız bırakmanın üzüntüsü, sizlere hizmet verememenin üzüntüsü, bir de bir şey olursa çocuklarım tüm babaların düşündüğü gibi. Biz sağlık çalışanları son dönemde Covid-19 nedeniyle çok yoğun nöbet hizmeti vermek zorundayız. Bundan kaçmak gibi hiçbir şeyi düşünmedim, biraz önce nöbet grubuna yazmışlar 'Osman abinin 20 ve 26 nöbeti var. Ne olacak?' Ben dedim ki onlara 'Osman abiniz turp gibi. İyileşecek ve o nöbetleri tutacak. Size nöbet bırakmaz abiniz.' Gerçekten iyileşip 26'sındaki nöbeti tutacağım. Ama sizlerden bir ricamız var. Biz böyle çalışıyorken, hemşire kardeşlerim sucuk gibi terliyor o beyazlarla. Burası Covid servisi olduğu için çok daha özenle çalışıyorlar. Bizler nöbetlerde sizlere hizmet verirken bacaklarımız çaprazlıyor. On iki, birde artık ayaklarımız yürümüyor. Ve o kadar zor durumdayız ki ama cephede savaşan asker yorulmaz. Bizde memleketimiz gerçekten sağlıkçılarına bu kadar ilk kez bir savaş gibi, bir Kurutuluş Savaşı gibi edasında çalışmamız gerekiyor ve hizmeti bizden böyle bekliyor. Arkadaşlarımız da böyle çalışıyor" dedi.

"Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın"

Doktor Altıparmak sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizden ricam bu kafelere gitmeseniz, yan yana dip dibe çayları içmeseniz, sokakta kol kola gezmeseniz, dikkat etseniz. Bugün yüz küsur insan öldü ve giderek artıyor da, artacakta. Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Gençler de çok ölüyor. Evlat acısı yaşamayın. Kaygı duyuyorum, çünkü ölmekten korkmuyorum ama kaygım benim de iki tane çocuğum var. Onları düşünüyorum. Lütfen kendinize dikkat edin iyi akşamlar."
İhlas Haber Ajansı
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