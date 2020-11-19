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Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi belli oldu

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin araştırma yapmak üzere Rus Sputnik V aşısının ilk numunelerini aldığını belirtti. Böylece Macaristan, Sputnik V'nin gönderildiği ilk Avrupa ülkesi oldu.
 19 Kasım 2020 19:58
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Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi belli oldu

Facebook hesabından açıklama yapan Peter Szijjarto,

"Rus yapımı aşının numuneleri Budapeşte'ye ulaştı. Artık Macar uzmanlar, azami ölçüde gerekçelendirilmiş bir karar almak için araştırmalara başlayabilir"

dedi.

Szijjarto paylaşımında aşının tedarik sürecinin yer aldığı bir videoda paylaştı.

Bloomberg'in haberine göre Macaristan, Sputnik V'nin gönderildiği ilk Avrupa ülkesi olurken bu durum Budapeşte ile AB arasında tartışmalara yol açacağı belirtildi.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ilk Rus aşısı Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor.
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