İBB Başkanı İmamoğlu: 'Yetersiz bakiye' dönemi bitti
|19 Kasım 2020 20:01
|+Aa- Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, İstanbullular için başlatılan QR Kod ile otobüse binme döneminin başladığını açıkladı.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
"Yetersiz Bakiye dönemi bitti. İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak"diyerek, İBB TV tarafından konuya ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.
Videoda konuşan BELBİM Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ceyda Ünal, şu bilgileri verdi:
"Mobil uygulamada kullanıcılar artık dijital İstanbul kartlarını yaratabiliyorlar. Buraya para yükledikleri zaman fiziksel kartlara ihtiyaç duymadan ulaşımda kullanabiliyorlar. Bütün İstanbul'daki otobüslerde sadece mobil uygulamaları kullanarak QR kodla geçiş yapma imkanına kavuşuyorlar. Otobüslerde tamamını sağladık, diğer toplu taşıma araçlarında bunu sene sonuna kadar bütün İstanbul geneline yaymayı hedefliyoruz."
"Yetersiz Bakiye" dönemi bittiEkrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 19, 2020
İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak. pic.twitter.com/AsLf7i7qvu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veriyoruz, yine istiyorsunuz
19 Kasım 2020 21:24
|'YİD projeleri ülkemizin önemli bir gelir kalemi olacak'
19 Kasım 2020 21:09
|Dışişleri'nden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki
19 Kasım 2020 19:56
|Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı 4 bin 500'ü geçti
19 Kasım 2020 19:18
|'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'
19 Kasım 2020 18:25
|CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı
19 Kasım 2020 18:21
|CHP'li Şener: PTT, 900 milyon lira zarar etti
19 Kasım 2020 18:20
|RTÜK'ten 'sosyal medya paylaşımları' açıklaması
19 Kasım 2020 17:57
|İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: HDP ile masaya oturduk
19 Kasım 2020 17:41
|İBB, 300 metrobüs için 90 milyon avro kredi alacak
19 Kasım 2020 17:40