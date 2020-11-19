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İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 204'e yükseldiğini duyurdu
 19 Kasım 2020 20:22
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İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü üyesi Hakkari'de teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'lı bir teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan teröristin 2004 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün belirlendiği kaydedilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısının 204'e ulaştığı bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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