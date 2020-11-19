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Eski Korgeneral İyidil'in yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik görülen davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulan Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
 19 Kasım 2020 20:37
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Eski Korgeneral İyidil'in yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Nisan 2018'de verdiği kararda, sanıklar eski KKK EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, eski Tümgeneral EDOK Kurmay Başkanı Hamza Koçyiğit ve eski Tuğgeneral Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlerine hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 20'nci Ceza Dairesi, İyidil hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak sanığın beraatine hükmetti. Daire, diğer sanıklar hakkında verilen kararı ise hukuka uygun bularak onadı. Karar sonrası tahliye edilen İyidil, yapılan itiraz üzerine tekrar tutuklandı.

YARGITAY KARARI BOZARAK 'YENİDEN YARGILANSIN' DEDİ

Temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozarak, İyidil'in 'darbeye yardım' suçundan tekrar yargılanmasına hükmetti. İyidil'in tutukluluk halinin devamına karar veren 16'ncı Ceza Dairesi, sanık Hamza Koçyiğit'in de 'darbeye yardım' suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek, sanığa verilen 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasını bozdu. Sanık Abdullah Barutcu hakkındaki beraat kararını da bozan Ceza Dairesi, sanık Yanıkoğlu'na verilen ağırlaştırılmış hapis cezası ile sanıklar Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını onadı.

3 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Yargıtay'ın bozmasının ardından tutuklu sanıklar Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ile tutuksuz sanık Abdullah Barutcu'nun 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla yargılanmasına, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bozma sonrası ikincisi yapılan duruşmaya, sanıklar Metin İyidil, Hamza Koçyiğit, Abdullah Barutcu ile avukatları katıldı.

EMEKLİ HAKİM ALBAY ZEKİ ÜÇOK TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok tanık olarak dinlendi. 2005- 2009 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında Başsavcı olarak görev yaptığını anlatan Üçok, bu süreçte FETÖ ile ilgili soruşturmalar yürüttüğünü hatırlattı. FETÖ ile ilgili bilgileri en iyi bilen askerlerden biri olduğunu belirten Üçok, FETÖ kumpasıyla hapis cezası aldığını, daha sonra ise hakkında açılan davaların bir kumpas olduğunun anlaşıldığını ve beraat ettiğini kaydetti. FETÖ mağduru subaylarla askeriyedeki FETÖ'cülerle ilgili liste hazırladıklarını ve bu listeyi ilgili yerlere verdiğini ifade eden Üçok, "15 Temmuz sonrası bu listedeki iki kişi için yanlış değerlendirmede bulunduğumu anladım. Biri Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, diğeri de Korgeneral Metin İyidil'dir" dedi.

"DARBE GECESİ YAPTIĞI AÇIKLAMALARI GÖRÜNCE FİKRİM DEĞİŞTİ"

15 Temmuz'daki darbe girişiminin tamamen FETÖ'cü askerlerin kontrolünde olduğunu söyleyen tanık Üçok, "Burada bakılması gereken komutanın darbeyi önlemek için ne gibi girişimlerde bulunduğudur. O gece televizyon seyrederken Metin İyidil'in televizyona çıkarak darbecilere karşı açıklamada bulunması, onları teslim olmaya çağırması, hükümetin emrinde olduğunu açıklamasını görünce onunla ilgili yazdıklarımızı tekrar gözden geçirmemize neden oldu" diye konuştu.

Mahkeme başkanı, tanık Üçok'a "Siz İyidil'in hangi faaliyetlerini gördünüz de FETÖ'cü olduğu yönünde değerlendirmede bulunmuştunuz?" şeklinde soru yöneltti. Üçok soruya, "Metin İyidil döneminde, FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin terfi ettirildiğini, iyi yerlere gönderildiğini gördük. İyidil'in FETÖ mensubu olmasa da onlara yardım ettiğini değerlendirdik. Ancak darbe girişimi gecesi yaptığı açıklamaları görünce bu fikrim değişti. Darbe girişimine karşı faaliyette bulunduğunu gördüm" cevabını verdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatlarının tahliye yönündeki beyanlarının ardından ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar İyidil ve Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
DHA
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