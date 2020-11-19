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24 Kasım'da, öğretmenlere hediye edilecek kitap belli oldu

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler gününde tüm öğretmenlere Grigory Petkov'un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" isimli kitabın hediye edileceğini açıkladı.
 19 Kasım 2020 20:59
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24 Kasım'da, öğretmenlere hediye edilecek kitap belli oldu

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Herkese Her Yerde Kitap Vakfının işbirliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler gününde, tüm öğretmenlere Grigory Petkov'un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" isimli kitabın hediye edileceğini açıkladı.

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