24 Kasım'da, öğretmenlere hediye edilecek kitap belli oldu
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler gününde tüm öğretmenlere Grigory Petkov'un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" isimli kitabın hediye edileceğini açıkladı.
|19 Kasım 2020 20:59
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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Herkese Her Yerde Kitap Vakfının işbirliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler gününde, tüm öğretmenlere Grigory Petkov'un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" isimli kitabın hediye edileceğini açıkladı.
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