'YİD projeleri ülkemizin önemli bir gelir kalemi olacak'

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinin belirli bir süre sonra Türkiye'nin önemli bir serveti ve gelir kalemi olacağını belirterek, "YİD projeleri ülkemiz için bir kazançtır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşlerini açıkladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, milletin iktidara AK Parti'yi getirdikçe muhalefet milletvekillerinin hırçınlaştıklarını söyledi. Cora, muhalefetin, AK Parti milletin sorunları çözdükçe Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef aldığını belirterek, öte yandan kamu-özel iş birliği yatırımlarının arkasında bir şeyler arandığını ifade etti.

Partisinin iktidarlarında tüm ulaştırma modlarında bir başarı hikayesi yazıldığını dile getiren Cora, "Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bu bütçe ödenekleriyle bu kadar projenin aynı anda hayata geçirilmesi mümkün değil." diye konuştu.

AK Parti'li Cora, YİD ile yapılan projelerin merkezi bütçeden yapılmış olması halinde milletvekillerinin ve vatandaşların talep ettiği diğer projelerin hayata geçirilemeyeceğine dikkati çekerek, "Belirli bir süre sonra YİD projeleri ülkemizin önemli bir serveti ve gelir kalemi olacaktır. YİD projeleri ülkemiz için bir kazançtır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ekonomik olduğu kadar siyasi üstünlük sağlıyor"

Komisyon Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, ulaştırma sektöründeki devasa yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de çok önemli gelişmeler olmasına rağmen demir yolu taşımacılığının henüz istenilen düzeye erişmediğini, bu durumun yolcu ve yük taşımacılığına yansıdığını dile getiren Aksu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi stratejik projelerin hayata geçirilmesinin Türkiye'ye ekonomik olduğu kadar siyasi bir üstünlük de sağladığına işaret etti.

Bilgi ve iletişim sektörünün gelişiminin, bu sektörün GSYH'ye katkısının yanı sıra diğer sektörlerin gelişimine de katkı sağlayacağını belirten Aksu, öte yandan çalışmaları hızlandırılarak yerli uydunun bir an önce devreye alınmasının Türkiye'ye avantajlar getireceğine dikkati çekti.

- "Rüyanızda görüyorsunuz"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, muhalefet milletvekillerinin iktidarı eleştirebileceğini ancak iftiranın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakanların TBMM'ye hesap vermesi gerektiğini ancak parlamentodaki dilin hakaret içerikli olmamasını isteyen Çelebi, muhalefet milletvekillerinin sorunların çözülmesini istemediğini söyledi.

Muhalefet milletvekillerine Türkiye'de mevcut duble yol uzunluğunu soran Çelebi, AK Parti hükümetlerinin ülkeye duble yollar getirdiğini, havalimanları kazandırdığını anlattı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki bir bölünmüş yolun fotoğrafını gösteren Çelebi, muhalefet milletvekillerine seslenerek, "Buna hayalinizde bile inanmıyordunuz; AK Parti gerçek yaptı." sözlerini sarf etti.

CHP'li milletvekillerinin "Gidicisiniz." şeklinde laf atması üzerine de Çelebi, "Onu rüyalarınızda görüyorsunuz. Siz hayal görmeye devam edin, biz hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Ülkeye fiber kablolar döşeyelim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, sosyal medya düzenlemesinin, Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurulmasından önce hayata geçirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle görüşme şansının, yasal düzenleme hayata geçirilmeden önce kullanılmamasını eleştiren Adıgüzel, "Ceza geliyor, reklam yasağı ve bant daraltma geliyor. Bir bakanın bile istifa ederken başka mecra bulamadığı için sosyal medyaya ihtiyaç duyduğu günleri yaşadık. Pandemi koşullarında dünya dijitale yatırım yaparken, milyon dolarlık şirketlere 'Aman buraya gelmeyin, işlerinizi durdurabiliriz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, bir ülkenin genişbant operasyonunda yapacağı iyileşmenin GSYH'sinde artış sağladığını belirterek, "Gelin bırakın hamaseti, ülkeye fiber kablolar döşeyelim." dedi.

- "İstemezük siyasetinde hiçbir şey değişmemiş"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, merhum Başbakan Adnan Menderes'in CHP'li milletvekillerine gönderdiği mektuptan satırları okuyarak, "Demek ki 60 yılda 'istemezük' siyasetinde hiçbir şey değişmemiş. Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kanal İstanbul, Yusufeli Barajı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne itiraz edildi. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kapatan zihniyetten daha fazlasını beklemiyorum zaten." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, komisyon salonuna gelerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından talepte bulunan milletvekillerine işaret ederek, AK Parti'den sonra talep edilenlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Partisinin milletin gönlünde yer bulduğunu dile getiren Aydemir, milletle görüşenlerin, beklenti ve düşüncelerini kolayca öğrenebileceğini, kendilerinin bunu başardığını ifade etti.

Erzurum'da ilçeler arasındaki mesafenin 400 kilometreyi bulduğunu belirten Aydemir, ildeki demir yolu ağının yaygınlaştırılması halinde iktisadi gelişmenin de sağlanacağını kaydetti.

Aydemir, AK Parti hükümetleri döneminde ülkenin uçmaya başladığını, özellikle ulaştırma alanındaki projeleriyle iftihar ettiklerini belirterek, "Allah yolumuzu açık etsin." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasında en büyük payın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hizmetlerine ait olduğunu söyledi.

Muhalefet milletvekillerinin iktidarı dövizle borçlanma konusunda eleştirdiğini anımsatan Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 300 metrobüs için 90 milyon avroluk dış borcun onaylandığını belirterek, "Herkes kendisine uygun borçlanma yöntemini buluyor ve borçlanıyor." diye konuştu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, bugünkü görüşmelerde 65 milletvekilinin söz aldığını ve bunların 33'ünün CHP'li milletvekillerinden oluştuğunu kaydetti.