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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veriyoruz, yine istiyorsunuz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma hakkında konuştu. Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine kulüplere devamlı para verildiği halde sorunun çözülemediğini söylediğini anlattı.
 19 Kasım 2020 21:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veriyoruz, yine istiyorsunuz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüplerin, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmalara değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen görüşmeden de bahsetti.

"Ali Koç imzalamamakta haklıydı"

Çebi, "Ali Koç imzalamamakta haklıydı. Fikret Orman bizden önce imzayı attı. Galatasaray imzayı attığı için 'değiştirin' diyemiyor. Ali Koç Başkana da 'Senin paraya ihtiyacın yok, imzalamadın' dendi. Ben benden önce imzalandığı için 'Bu böyle olmaz' diye itirazda bulundum." dedi.

"Veriyoruz veriyoruz bitmiyorsunuz dedi"

Beşiktaş Başkanı, "Sayın Cumhurbaşkanı sağ olsun 1.5 saat beni dinledi. Durumu anlatmaya çalıştım. 'Veriyoruz, bir daha veriyoruz, sonra bir daha... Bitmiyorsunuz!' dedi. Ben de kendisine bir spor yasasıyla her yönetimin sorumlu olacağı bir düzenlemeyle bu işin olabileceğini anlattım. Sorumlu kişilere, 'Makul gözüküyor, siz de inceleyin' dedi. 'Ayrı gayrı olmaz Fenerbahçe ve Galatasaray da olacak' dedi. Pandemi süreci girmese nisan, mayısta bitebilirdi. Görüşmeler sürüyor. Can sıkan maddeler var. Testlimiyetçilik yok, direnç gösteriyoruz. Yılbaşına kadar olabilir ama o da zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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