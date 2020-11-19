Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veriyoruz, yine istiyorsunuz
|19 Kasım 2020 21:24
|+Aa- Yazdır
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüplerin, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmalara değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen görüşmeden de bahsetti.
"Ali Koç imzalamamakta haklıydı"
Çebi, "Ali Koç imzalamamakta haklıydı. Fikret Orman bizden önce imzayı attı. Galatasaray imzayı attığı için 'değiştirin' diyemiyor. Ali Koç Başkana da 'Senin paraya ihtiyacın yok, imzalamadın' dendi. Ben benden önce imzalandığı için 'Bu böyle olmaz' diye itirazda bulundum." dedi.
"Veriyoruz veriyoruz bitmiyorsunuz dedi"
Beşiktaş Başkanı, "Sayın Cumhurbaşkanı sağ olsun 1.5 saat beni dinledi. Durumu anlatmaya çalıştım. 'Veriyoruz, bir daha veriyoruz, sonra bir daha... Bitmiyorsunuz!' dedi. Ben de kendisine bir spor yasasıyla her yönetimin sorumlu olacağı bir düzenlemeyle bu işin olabileceğini anlattım. Sorumlu kişilere, 'Makul gözüküyor, siz de inceleyin' dedi. 'Ayrı gayrı olmaz Fenerbahçe ve Galatasaray da olacak' dedi. Pandemi süreci girmese nisan, mayısta bitebilirdi. Görüşmeler sürüyor. Can sıkan maddeler var. Testlimiyetçilik yok, direnç gösteriyoruz. Yılbaşına kadar olabilir ama o da zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Güreş camiasının önemli ismi koronavirüsten hayatını kaybetti
19 Kasım 2020 09:29
|Macaristan'a liderlik için giden A Milli Takım, küme düştü!
19 Kasım 2020 00:56
|Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile yayıncı kuruluş anlaştı
17 Kasım 2020 15:12
|Arda Turan koronavirüse yakalandı
17 Kasım 2020 12:07
|Galatasaray'da virüs şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi
17 Kasım 2020 09:59
|Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçında düdük çalacak
16 Kasım 2020 21:26
|A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı
16 Kasım 2020 16:28
|Mahkeme, Galatasayar Mali Genel Kurulu'nun kararını iptal etti
16 Kasım 2020 10:56
|Rusya Teknik Direktörü: Kırmızı karta kadar her şey güzel gidiyordu
16 Kasım 2020 00:23
|A Milliler 5 gollü maçta lider Rusya'yı yendi
15 Kasım 2020 22:00