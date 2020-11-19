Veteriner hekim, soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı
|19 Kasım 2020 21:30
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Olay, öğleden sonra Kandıra Kerpe sahilinde yaşandı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeği fark eden vatandaşlar çevredekilerden yardım istedi. İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini görür görmez, hiç düşünmeden kıyafetleriyle denize atladı. Köpeğin yanına kadar giden Öçal, hayvanı alarak, kıyıya çıkardı. Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği anlaşılan köpeğin, yakındaki bir restorana götürülerek, sobanın yanında ısınması sağlandı.
KÖPEĞİN KURTARILMA ANI KAMERADA
Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal'ın boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde köpeğin yanına giden Öçal'ın, köpeği kıyıya çıkarması ve vatandaşların Öçal'a teşekkür ettiği anlar yer alıyor.
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