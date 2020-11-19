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Hatay'da orman yangını çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı.
 19 Kasım 2020 21:38
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı.

Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı
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