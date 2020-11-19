Ulaştırma Bakanlığının 2021 yılı bütçesi kabul edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
|19 Kasım 2020 21:51
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