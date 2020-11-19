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150 yılllık Kilis katmeri damakları şenlendiriyor

Ustaların elinde ince açılan hamurun içine kaymak konularak tereyağında kızartıldıktan sonra üzerine şerbet, pudra şekeri, Antep fıstığı ve tarçının serpilmesiyle yapılan Kilis katmeri, damakları şenlendiriyor.
 19 Kasım 2020 23:33
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150 yılllık Kilis katmeri damakları şenlendiriyor

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Kilis katmeri, tatlı sevenlerin damağında eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Ustaların elinde ince açılan hamurun içine kaymak konularak tereyağında kızartıldıktan sonra üzerine şerbet, pudra şekeri, Antep fıstığı ve tarçının serpilmesiyle yapılan Kilis katmeri, damakları şenlendiriyor.

Kilis mutfağı ve kültüründe önemli bir yeri olan katmeri tadanlar, unutamadıkları bu lezzeti yeniden tatmak için bölgeye tekrar geliyor.

Katmer ustası 63 yaşındaki Uğur Bekan, Kilis katmerinin Türk Patent ve Marka Kurumunca 2014 yılında tescil edildiğini söyledi.

Dedeleri Kerim Bekan tarafından yaklaşık 150 yıl önce yapımına başlanan ve kendilerine miras kalan Kilis katmerinin "tatlıların imparatoru" olduğunu belirten Bekan, kendilerinin üçüncü kuşak olduğunu, dördüncü kuşağın da yanlarında bu işi öğrendiğini dile getirdi.

Uğur Bekan, "Dedelerimizden babalarımıza, onlardan bize yaklaşık 150 senedir bu katmeri yapıyoruz. O günden bugüne kadar lezzet hiç değişmedi, değişmeden de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bekan, katmerin tadına bakan herkesin memnun kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu lezzeti tadan muhakkak ileri bir tarihte tekrar gelip tatlımızdan yiyor. Genellikle çevre illerden gelen çok oluyor. Ama uzak illerden gelenler de çok memnun kalıyor. Sipariş verenlere şekeri, fıstığı, şerbeti ve tarçını ayrı koyarak paketleyip gönderiyoruz. Çok uzun mesafe olursa katmeri dondurup gönderiyoruz. Fransa'dan bir müşterimiz geldi, hiç tatmamıştı. Kendisiyle gelen Kilisli hemşehrimiz katmeri kendisine tattırdı. Çok da memnun kaldı."

Küçük yaşlarda katmer açmaya başladığını ifade eden 20 yaşındaki Alperen Bekan da "Katmerci Bekan ailesinin dördüncü kuşağıyım. Babamın dedesinden bu yana bu lezzeti Kilis halkına ve tüm müşterilerimize tattırmaya devam ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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