Koronavirüse yakalanan hemşire hayatını kaybetti
|19 Kasım 2020 23:37
|+Aa- Yazdır
Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire, korona irüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde görevli 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Ezen, hastanede korona virüse yakalandı. Önce Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hemşire Ezen, durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. 15 günden beri Bursa'da yoğun bakım tedavisi gören Hemşire Emine Ezen, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
Korona virüs mücadelesi boyunca hastanede yüzlerce hastayla ilgilenen ve ağır koşullarda çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarından birisinin vefatı, virüsün acı yüzünü bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz gün ilçenin sevilen doktorlarından olan Ali Murat Dilek'in vefatı ilçede büyük bir üzüntüye neden olurken bugün hemşire Emine Ezen'in de korona virüs nedeniyle vefat etmesi, ilçeyi adeta yasa bürüdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|150 yılllık Kilis katmeri damakları şenlendiriyor
19 Kasım 2020 23:33
|74 model Murat 124'ü sıfır araç fiyatına satmadı
19 Kasım 2020 21:36
|Veteriner hekim, soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı
19 Kasım 2020 21:30
|Koronavirüs olan doktor: Lütfen bu virüsü önemseyin
19 Kasım 2020 20:59
|İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma
19 Kasım 2020 20:54
|'Nefes alamayacağım duygusu beni çok korkuttu'
19 Kasım 2020 19:48
|Covid-19'a yakalanan doktor sosyal medyadan yalvardı
19 Kasım 2020 19:14
|Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye amiri vefat etti
19 Kasım 2020 19:11
|AK Parti'li Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
19 Kasım 2020 18:38
|Türkiye'yi 'güvenli' bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor
19 Kasım 2020 18:13