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Koronavirüse yakalanan hemşire hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
 19 Kasım 2020 23:37
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Koronavirüse yakalanan hemşire hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire, korona irüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde görevli 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Ezen, hastanede korona virüse yakalandı. Önce Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hemşire Ezen, durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. 15 günden beri Bursa'da yoğun bakım tedavisi gören Hemşire Emine Ezen, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Korona virüs mücadelesi boyunca hastanede yüzlerce hastayla ilgilenen ve ağır koşullarda çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarından birisinin vefatı, virüsün acı yüzünü bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz gün ilçenin sevilen doktorlarından olan Ali Murat Dilek'in vefatı ilçede büyük bir üzüntüye neden olurken bugün hemşire Emine Ezen'in de korona virüs nedeniyle vefat etmesi, ilçeyi adeta yasa bürüdü.
İhlas Haber Ajansı
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