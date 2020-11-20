20 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
|20 Kasım 2020 00:02
|+Aa- Yazdır
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/20.00)
2- TÜİK, kasım ayı tüketici güven, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat ile üçüncü çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 27. Liderler Zirvesi takip ediliyor.
(Kuala Lumpur)
2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı Bakanlıkta kabul edecek.
(Ankara/11.00)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Madrid/23.00)
3- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da sürüyor.
(Prag/12.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz maçı yapılacak.
(Rize/17.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
20 Kasım 2020 00:29
|Adil Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul' bir dünya projesidir
19 Kasım 2020 23:36
|İBB'nin 28 milyar 900 milyon TL'lik bütçesi kabul edildi
19 Kasım 2020 22:51
|Arınç'tan Albayrak'ın görevi bırakması hakkında açıklama
19 Kasım 2020 22:28
|'Kovid-19 sırasını protesto için soyundu' iddiası yalanlandı
19 Kasım 2020 22:10
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veriyoruz, yine istiyorsunuz
19 Kasım 2020 21:24
|'YİD projeleri ülkemizin önemli bir gelir kalemi olacak'
19 Kasım 2020 21:09
|İBB Başkanı İmamoğlu: 'Yetersiz bakiye' dönemi bitti
19 Kasım 2020 20:01
|Dışişleri'nden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki
19 Kasım 2020 19:56
|Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı 4 bin 500'ü geçti
19 Kasım 2020 19:18