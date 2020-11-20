20 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/20.00)

2- TÜİK, kasım ayı tüketici güven, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat ile üçüncü çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 27. Liderler Zirvesi takip ediliyor.

(Kuala Lumpur)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı Bakanlıkta kabul edecek.

(Ankara/11.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Madrid/23.00)

3- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da sürüyor.

(Prag/12.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz maçı yapılacak.

(Rize/17.00)

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