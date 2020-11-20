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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında vefat eden Kadaifci'ye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti.
 20 Kasım 2020 01:35
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında vefat eden Kadaifci'ye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Twitter'dan, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Anadolu Ajansı
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