2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
|20 Kasım 2020 01:57
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Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde çalışan hemşire Emine Ezen (40), 2 Kasımda koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan iki çocuk annesi Ezen, 4 Kasımda sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Ezen, yoğun bakımda 15 gün tedavi gördü. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞSAĞLIĞI
İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yayınlanan mesajda, "Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen, yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim. ifadeleri kullanıldı.
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