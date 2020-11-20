1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel 10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesinde Türkiye konusunun da gündemde olacağını söyledi.
 20 Kasım 2020 03:02
+Aa- Yazdır
Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz

Angela Merkel AB üye ülkeleriyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada 10 Aralık'taki zirvede gündemine ilişkin, "10 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem. Söyleyebileceğim sadece meselelerin şu anda işler bizim istediğimiz gibi gitmediğidir." dedi.

MACARİSTAN VE POLONYA'NIN VETOSU ÇÖZÜLMESİ GEREKEN CİDDİ BİR SORUN

Macaristan ve Polonya'nın, Avrupa Birliği (AB) fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması girişimi nedeniyle AB bütçesini ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını veto etmesini de değerlendiren Merkel, "Bu çözmemiz gereken çok ciddi bir sorun" dedi.

Merkel bu konuda bir spekülasyon yapmak istemediğini ve sadece bu sorunu çözmek için çalışacaklarını söyleyebileceğini belirtti.

Polonya ve Macaristan'a oy haklarından mahrum bırakma tehdidinde bulunmasının bir seçenek olup olmadığına ilgili bir soruya Merkel, "Bu bağlamda benim için tehdit bir kelime değil. Görevimiz, bir yol bulmaya çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan ve Polonya'nın vetoyu sürdürmelerinden dolayı dosyaları Avrupa Parlamentosuna gönderemediklerini belirten Merkel, gelecek hafta AP'de bu konuda bir oylamanın yapılmayacağını kaydetti.

AŞI KONUSUNDA AB İLE ORTAK HAREKET

Merkel, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin üye ülkelerde ortak hareket etme niyetinin bulunduğunu belirtti.

Aşı geliştirilmesine ilişkin son günlerde gelen haberlerin çok iyimser olduğunu ifade eden Merkel, aralık ayında veya çok hızlı bir şekilde gelecek yılın başında Avrupa'da aşıya izin verilmesini beklediğini söyledi.

Merkel, "Ben de Biontech de dahil olduğu bir dizi üretici ile aşıların satın alınmasına yönelik çerçeve sözleşmeleri müzakere edilmesinden dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
20 Kasım 2020 00:29		 20 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Kasım 2020 00:02
Adil Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul' bir dünya projesidir
19 Kasım 2020 23:36		 İBB'nin 28 milyar 900 milyon TL'lik bütçesi kabul edildi
19 Kasım 2020 22:51
Arınç'tan Albayrak'ın görevi bırakması hakkında açıklama
19 Kasım 2020 22:28		 'Kovid-19 sırasını protesto için soyundu' iddiası yalanlandı
19 Kasım 2020 22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veriyoruz, yine istiyorsunuz
19 Kasım 2020 21:24		 'YİD projeleri ülkemizin önemli bir gelir kalemi olacak'
19 Kasım 2020 21:09
İBB Başkanı İmamoğlu: 'Yetersiz bakiye' dönemi bitti
19 Kasım 2020 20:01		 Dışişleri'nden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki
19 Kasım 2020 19:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:02 - Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz01:57 - 2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü01:35 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti01:33 - Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un koronavirüs testi pozitif çıktı00:29 - Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum00:04 - İlk defa veya yeniden atanan personelin lojman talebi nasıl değerlendirilir?
00:02 - 20 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:37 - Koronavirüse yakalanan hemşire hayatını kaybetti23:36 - Adil Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul' bir dünya projesidir23:33 - 150 yılllık Kilis katmeri damakları şenlendiriyor23:30 - THY, Covid-19 aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı23:00 - Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
22:57 - Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor22:51 - İBB'nin 28 milyar 900 milyon TL'lik bütçesi kabul edildi22:43 - MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek22:34 - Urartuların 2 bin 900 yıllık kalesi turizme kazandırılıyor22:28 - Arınç'tan Albayrak'ın görevi bırakması hakkında açıklama
22:10 - 'Kovid-19 sırasını protesto için soyundu' iddiası yalanlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
İlk defa veya yeniden atanan personelin lojman talebi nasıl değerlendirilir?
2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
20 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti
Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Selçuk erdem karikatürleri 1
Mevsimsel gribin Kovid olması 3
elimizde bir koz var yakalanmamak 8
yazar atışmaları 3
haber kanallarının bir günde ağız değiştirmesi 4
salonu da balkona katak mı 5
hiçbir şey olmamış gibi davrananlar 2
Veriyoruz,yine istiyorsunuz 1
18.11.2020 macaristan vs türkiye maçı 4
gidip de dönmemek,dönüp de bulmamak var 1
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam