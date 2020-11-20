1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avustralya askerlerinin Afganistan'da kanunsuz şekilde 39 sivili öldürdüğünün açıklanması üzerine, "Modern barbarlık budur" diyerek tepki gösterdi.
 20 Kasım 2020 05:01
+Aa- Yazdır
İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği'nin (IGADF) hazırladığı bir raporda, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da görevli Avustralya askerlerinin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı. Açıklanan rapor sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Modern barbarlık budur: Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan'da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır" diyerek tepki gösterdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik
20 Kasım 2020 05:02		 Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz
20 Kasım 2020 03:02
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
20 Kasım 2020 00:29		 20 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Kasım 2020 00:02
Adil Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul' bir dünya projesidir
19 Kasım 2020 23:36		 İBB'nin 28 milyar 900 milyon TL'lik bütçesi kabul edildi
19 Kasım 2020 22:51
Arınç'tan Albayrak'ın görevi bırakması hakkında açıklama
19 Kasım 2020 22:28		 'Kovid-19 sırasını protesto için soyundu' iddiası yalanlandı
19 Kasım 2020 22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veriyoruz, yine istiyorsunuz
19 Kasım 2020 21:24		 'YİD projeleri ülkemizin önemli bir gelir kalemi olacak'
19 Kasım 2020 21:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:02 - Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik05:01 - İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur03:02 - Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz01:57 - 2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü01:35 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti01:33 - Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
00:29 - Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum00:04 - İlk defa veya yeniden atanan personelin lojman talebi nasıl değerlendirilir?00:02 - 20 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:37 - Koronavirüse yakalanan hemşire hayatını kaybetti23:36 - Adil Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul' bir dünya projesidir23:33 - 150 yılllık Kilis katmeri damakları şenlendiriyor
23:30 - THY, Covid-19 aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı23:00 - Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı22:57 - Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor22:51 - İBB'nin 28 milyar 900 milyon TL'lik bütçesi kabul edildi22:43 - MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
22:34 - Urartuların 2 bin 900 yıllık kalesi turizme kazandırılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
İlk defa veya yeniden atanan personelin lojman talebi nasıl değerlendirilir?
2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
20 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti
Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz
Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anlaşılmayacak olan konu 2
7 uçak tartışması 2
artı değer 1
Haftasonu 20.00 ile 10.00 arası sokağa çıkma yasağı 6
sancağa çıkma 2
herkese gıcık insan 3
nejat uygur 3
sakal bırakmak 3
bütçe açığı 1
elimizde bir koz var yakalanmamak 8
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam