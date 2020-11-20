Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik
|20 Kasım 2020 05:02
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YÖNETMELİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(8) Tip onay belgesi bulunmayan ancak üretim aşamasının tamamlandığı ve belgelendirme aşamasına geçildiği üreticisi tarafından beyan edilen dijital takograf cihazının saha testlerinin uygulanmasına, cihazların ilk muayeneleri yapılmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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