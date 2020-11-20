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İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Akademisyenler ve STK temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan taslak önümüzdeki yıl hayata geçecek. Öne çıkan başlıklar ise adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi, bürokraside yaşanan sıkıntıların giderilmesi.
 20 Kasım 2020 06:40
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İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'İnsan Hakları Eylem Planı' için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Yeni Eylem Planı için akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerinin alındığı toplantılar düzenleniyor. Taslağa son şekli verildikten sonra Erdoğan'a sunulacak.


Adalet Bakanlığı'nın geçen yıl açıkladığı 'Yargı Reform Strateji' belgesindeki başlıklar arasında yer alan 'İnsan Hakları Eylem Planı' hazırlık çalışmalarında mesai sürüyor. Akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerinin alındığı toplantılar devam ediyor. Yeni İnsan Hakları Eylem Planı'nda, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi ve bürokraside yaşanan sıkıntıların giderilmesi planlanıyor.

YENİ YILDA HAYATA GEÇECEK

Eylem planının hazırlık aşamasında, AYM ve AİHM kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler geliştirilecek. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası koruma mekanizmalarının gözlem ve raporları da dikkate alınacak. İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle iş birliği yolları geliştirilecek. Planın yeni yılda uygulamaya alınması hedefleniyor.

ETKİN İŞLEYİŞİN ÖNÜ AÇILACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çalışmalar hakkında, "Hukukun üstünlüğü temelinde bürokratik süreçlerin ve mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi, piyasa aksaklıklarının giderilmesi ve rekabetçi piyasa mekanizmasının etkin işleyişinin sağlanması önceliğimizdir. Yerli ve yabancı yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik ve hukuki süreçlerde son yıllarda kaydedilen iyileşme daha da ileriye taşınacak" demişti.

AK PARTİ'DE POLİTİKA BELGESİ HAZIRLIĞI

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı da insan haklarına yönelik farklı bir hazırlık yürütüyor. İnsan Hakları Politika Belgesi için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşleri alınıyor. Yapılan tespitler ve eksiklikler bir rapor haline getirilecek.

Yargı alanında önemli adımlar

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı Mayıs ayında açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 3 ayrı yargı paketi çıkararak, yargı alanında önemli düzenlemelere imza attı. Bu paketlerde soruşturma aşamasında tutukluluk süresinin, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ayı, görevine giren işlerde 1 yılı geçmemesi, seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü yargı sistemine dahil edildi. Yine bu kapsamda suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianamelerin iade edilmesi, uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısının, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda, kamu davasının açılmasını 5 yıl süreyle erteleme yetkisi verilmesi gibi önemli düzenlemeler yapıldı.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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