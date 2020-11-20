Akdeniz'de F-35'li provokasyon
|20 Kasım 2020 07:05
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Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan, hak, alaka ve menfaatlerini hedef alan şer ittifakının üyeleri yeni provokasyonlara imza atmaktan geri durmuyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır ve Fransa'nın oluşturduğu şer ittifakı çetesi, Türkiye'nin tüm iyi niyet göstergesine rağmen, bölgeyi gerecek askeri adımların her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak İsrail ve Güney Kıbrıs bölgeyi geren üç günlük bir hava tatbikatına imza attı. Limasol ile Paphos arasında gerçekleştirilen provokatif tatbikata İsrail F-15 ve F-16'larının dışında F-35 savaş uçaklarının da katıldığı belirtildi.
17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen tatbikatta İsrail hava kuvvetleri ve Güney Kıbrıs savunma güçleri, taarruz ve hava savunma senaryolarını tatbik ettiler. İsrail F-35'lerinin Kıbrıs semalarında uçtuğu provokatif tatbikata Rum Kesimi savunma bakanlığı, "ONISILOS-GIDEON" kod isminin verildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında tatbikatın, ikili savunma anlaşması çerçevesinde, enerji ve güvenlik alanındaki işbirliğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.
BİR AY İÇİNDE 2 TATBİKAT
İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki hava tatbikatına paralel, Mısır ve Fransız donanmalarına ait iki gemi, çarşamba günü, Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi. Mısır'a ait "Taba" firkateyni ile Fransız firkateyni "Languedoc"un katıldığı tatbikatta muharebe formasyonu eğitiminin gerçekleştirildiği belirtildi. Kasım ayı başında yine Mısır ve Fransız donanması Akdeniz açıklarında ortak faaliyet icra etmişti.
Sennur Yassıkaya
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