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Yapımcılar çekildi salonlar kapandı

Sinema salonlarının kapatılması, sinema salonları ile yapımcılar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandı. Salon sahipleri, yapımcıları filmlerini saklamakla suçlarken yapımcılar zor durumda kaldıklarını söylüyor
 20 Kasım 2020 06:50
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Yapımcılar çekildi salonlar kapandı

Yeni pandemi tedbirleri çerçevesinde sinemalar yıl sonuna kadar tekrar kapatıldı. Peki tiyatro ve konser salonları açıkken niçin sinemaların kapıları kapandı? Aslında mevcut durum, beyazperdedeki geçen seneki "patlamış mısır krizi"ne benzer çekişmeyi gözler önüne serdi. Yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre, sinemaların kapatılması talebi, bizzat sinema salonu sahiplerinden geldi. Türk yapımcılar, salonların talep ettiği yeni filmleri, pandemi sebebiyle vizyona koymak istemedi. Bunda seyirci rakamlarının düşük olması tesirli oldu. Hollywood'dan beklenen filmler de vizyona girmeyince büyük sinema salonu şirketleri, kira ödemek mecburiyetinde kalmamak için sinemaların kapatılmasını talep etti. Bu yüzden karantina kararı açıklanırken "sektörün talebi doğrultusunda" ifadesine yer verildi.

YAPIMCILAR CESUR DAVRANMADI

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Üyesi İrfan Demirkol, mevcut durumdan yapımcıları sorumlu tutuyor. Beyazperdenin, yapımcı-dağıtımcı ve sinema salonu gibi ortakları olduğunu hatırlatan Demirkol, "Yapımcıların çoğu film çekmemeye, ellerindeki filmleri kesmeye başladı. Biten filmlerini de online platformlara verdiler. Ortaklarını bir anda zor duruma soktular, cesur davranmadılar" dedi. Demirkol, 2021'in ikinci yarısında bazı filmlerin sinemada yer bulamayacağını da belirtti.

KENDİ CEPHESİNDEN BAKIYORLAR

Yapımcılarından olduğu "Hababam Sınıfı" filmini bu hafta gösterime sokmayı planlayan ama başaramayan Emre Oskay ise problemin yapımcılardan kaynaklanmadığı kanaatinde. Oskay, "Herkes kendi tarafından bakarak yorumluyor. Filmler çok büyük maliyetlerle yapılıyor. Dolayısıyla yapımcılar, en kötü ihtimalle maliyetlerini çıkarmak için çekingen davranabiliyor. Yine de biz böyle yapmadık; ama gala çıkışı sinemaların kapandığını öğrendik. Her şeyde bir hayır vardır. Yeni yılda filmimizi tekrar vizyona sokacağız" diye konuştu.

Murat Öztekin
Türkiye
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