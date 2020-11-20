Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
|20 Kasım 2020 07:10
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