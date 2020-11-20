1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'a yeni 300 metrobüs

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 300 metrobüs alımı için 90 milyon euro dış borcu onayladı
 20 Kasım 2020 07:35
+Aa- Yazdır
İstanbul'a yeni 300 metrobüs

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mecliste İBB bütçesinin yanı sıra bazı gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan gündem maddesine göre, İETT'nin 2021 yatırım programı taslağında bulunan yüksek kapasiteli 300 yeni metobüs alımında kullanılmak üzere 90 milyon euro dış borçlanma için yetki talep edildi. Gündem maddesi komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi. 28 milyar 900 milyon TL olarak belirlenen İBB'nin 2021 bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Urartuların 2 bin 900 yıllık kalesi turizme kazandırılıyor
19 Kasım 2020 22:34		 Filyasyon ekipleri virüsün peşini bırakmıyor
19 Kasım 2020 19:48
ÖSYM'nin sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak
19 Kasım 2020 15:51		 TOKİ'den tapu devri işlemlerinde 'online' kolaylık
19 Kasım 2020 15:48
Cezalar caydırmadı, şimdi de pipetle içerken görüntülendi
19 Kasım 2020 14:58		 Karantina haberleri gelmeye başladı: 4 yerleşim yeri karantinada
19 Kasım 2020 13:42
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' yarından itibaren uygulanacak
19 Kasım 2020 12:53		 Şehirler arası otobüste paniğe neden olan yolcu gözlem altına alındı
19 Kasım 2020 12:49
Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
19 Kasım 2020 12:36		 Vali'den uyarı: Kapasitemizi doldurma aşamasına geldik
19 Kasım 2020 11:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:11 - Yol istedi, saldırıya uğradı08:07 - 5 bin kurye sahada! Ev kadınları da kullanılacak08:02 - Kovid'li milletvekili sayısı 100'e yaklaştı07:54 - 'Sağlık ararken sağlığınızdan olmayın' uyarısı07:45 - 'Çocuk mahkumiyetinde 2019'da rekor kırıldı'07:39 - Erdoğan KKTC ziyaretinde dile getirdi: 2025 yılında gaz akışı olabilir
07:35 - İstanbul'a yeni 300 metrobüs07:20 - Deprem bölgesinde ölümüne kiralık evler07:10 - Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi07:05 - Akdeniz'de F-35'li provokasyon06:50 - Yapımcılar çekildi salonlar kapandı06:40 - İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Denetimler başlıyor, evimizde kalalım05:02 - Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik05:01 - İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur03:02 - Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz
01:57 - 2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı
İlk defa veya yeniden atanan personelin lojman talebi nasıl değerlendirilir?
Akdeniz'de F-35'li provokasyon
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Deprem bölgesinde ölümüne kiralık evler
İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur
Denetimler başlıyor, evimizde kalalım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haftasonu 20:01 ile 09:59 arası sokağa çıkmanın olması 5
krizi fırsata çevirmek 2
Babam benim yüzümden yalan söylüyor 1
.dan gelenler kimler 2
kar geliyor 5
Beş yıllık kalkınma planı 1
elmalı kurabiye 6
afyon 2
3600 ek gösterge 4
esnaf yalanları 3
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam