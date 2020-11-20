1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çocuk mahkumiyetinde 2019'da rekor kırıldı'

CHP'nin raporuna göre, geçen yıl çocuklar hakkında verilen hapis cezası kararlarının tüm mahkümiyet kararları içindeki oranı yüzde 37.4 oldu.
 20 Kasım 2020 07:45
+Aa- Yazdır
'Çocuk mahkumiyetinde 2019'da rekor kırıldı'

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, 20 Kasım Dünya Çocuk günü öncesi, çocuk adalet sisteminde karşılaşılan sorunlar ve çözümüne ilişkin hazırladığı raporda, 2019'da çocuk mahkümiyetinde son 5 yılın rekorunun kırıldığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi'nin de işaret ettiği şekilde Türkiye'de 12 olan ceza sorumluluk yaşının en az 14'e yükseltilmesini önerdi.

Çarpıcı mahkümiyet oranı

Taşkın, raporunda, adli istatistik verilerine göre 2019 yılında 117 bin 001 çocuk hakkında ceza mahkemelerinde dava açıldığını, yıllar içinde çocuklar hakkında açılan dava sayısı ve verilen mahkümiyet kararları düşmüş olmasına rağmen verilen hapis cezası kararlarının arttığının gözlendiğini vurguladı. Raporda şu tespite yer verildi: "2019'da, 29 bin 078 çocuk hakkında verilen hapis cezası kararlarının tüm mahkümiyet kararları içindeki oranı yüzde 37.4'tür ve bu son 5 yılın en yüksek oranıdır. Bu veriler, adalet sisteminin çarpıcı bir biçimde çocuklar için daha cezalandırıcı bir hale dönüştüğünün somut göstergesidir. Aynı zamanda tarafı olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'yla korunan çocuklar hakkında özgürlüğünden yoksun bırakıcı hapis cezası ve tedbir kararı verilmesinin son çare olması ilkesinin açık ihlalidir."

Kız çocukları için önemli öneri

Yüksel Taşkın şu önerilerde bulundu:

- Salgının yeniden tırmanışa geçtiği bu günlerde kapalı kurumlarda tutulan çocukların yaşam ve sağlık hakkının korunması ve kapalı kurumlara yeni çocuk kabulünün askıya alınması gerekmektedir. Güvenle tahliye edilebilecek tüm çocukların tahliye edilmesi sağlanmalıdır.

- Türkiye'de 12 olan ceza sorumluluğu yaşı çok düşüktür. Çocuk Koruma Kanunu Madde 21'de yer alan tutuklama yasağı ise çocuklar bakımından son derece sınırlıdır. Yasal değişiklikler yapılarak ceza sorumluluğu yaşı BM Çocuk Hakları Komitesi'nin işaret ettiği gibi en az 14 yaşa yükseltilmelidir. Tutuklama yasağı da yaş ve ceza üst sınırı bakımından genişletilmelidir.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Metrobüste cinsel saldırı sanığına 6 yıl hapis cezası
19 Kasım 2020 19:07		 DHKP-C'nin TBMM'deki terör eylemi girişimi davasında karar çıktı
19 Kasım 2020 14:12
Gürültü uyarısı yapan komşularını darbeden sanıklara 3 yıl hapis
19 Kasım 2020 13:16		 Halil Sezai'nin aldığı cezanın gerekçeli kararı açıklandı
18 Kasım 2020 15:24
Başkentte 4 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında karar
18 Kasım 2020 10:30		 CHP'li eski başkana, Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis
17 Kasım 2020 20:58
Nevruzda 'dur' ihtarına uymayan gencin ölümünde polislere suç duyurusu
17 Kasım 2020 15:00		 Mağdur affetti, mahkeme affetmedi
17 Kasım 2020 11:10
'Hayata Dönüş'te zaman aşımı riski
17 Kasım 2020 08:04		 Görüntüler tepki çekmişti... O cani tutuklandı
16 Kasım 2020 19:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:11 - Yol istedi, saldırıya uğradı08:07 - 5 bin kurye sahada! Ev kadınları da kullanılacak08:02 - Kovid'li milletvekili sayısı 100'e yaklaştı07:54 - 'Sağlık ararken sağlığınızdan olmayın' uyarısı07:45 - 'Çocuk mahkumiyetinde 2019'da rekor kırıldı'07:39 - Erdoğan KKTC ziyaretinde dile getirdi: 2025 yılında gaz akışı olabilir
07:35 - İstanbul'a yeni 300 metrobüs07:20 - Deprem bölgesinde ölümüne kiralık evler07:10 - Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi07:05 - Akdeniz'de F-35'li provokasyon06:50 - Yapımcılar çekildi salonlar kapandı06:40 - İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Denetimler başlıyor, evimizde kalalım05:02 - Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik05:01 - İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur03:02 - Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz
01:57 - 2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı
İlk defa veya yeniden atanan personelin lojman talebi nasıl değerlendirilir?
Akdeniz'de F-35'li provokasyon
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Deprem bölgesinde ölümüne kiralık evler
İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur
Denetimler başlıyor, evimizde kalalım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyi polis kötü polis 2
.dan gelenler kimler 2
bilim kurulu üyelerinin program program gezmesi 4
Artan oranlılık 1
Sokağa çıkma yasağının genişlemesi 4
krizi fırsata çevirmek 2
koronavirüs tablosudur 1
öğretmenlerin haftada bir okula gidecek olması 1
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 3
pencereden kar geliyor 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam