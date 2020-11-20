1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sağlık ararken sağlığınızdan olmayın' uyarısı

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği tarafından düzenlenen 'Pandeminin -e Hali, Eczacılıkta Güncel Gelişmeler Sempozyumu'nda, eczacılar sektörde yaşanan gelişmeleri, pandeminin etkilerini ve sorunlarını masaya yatırıyor. Sanal sempozyum öncesi düzenlenen toplantıda, eczacılar özellikle kullanımı artan takviye ürünlere dikkat çekerken, bu ürünleri kullanan vatandaşları da uyardılar
 20 Kasım 2020 07:54
+Aa- Yazdır
'Sağlık ararken sağlığınızdan olmayın' uyarısı

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran "Hastanelerde yoğun bakım başta olmak üzere doluluk olanları artıyor. Son kısıtlamalarla birlikte, önümüzdeki günlerde daha fazla da önlem alınması gerekebilir. Bağışıklığın korunması bu kış daha da önemli olacak. Egzersiz, uyku, dengeli beslenme ve stresin azaltılması bağışıklık sisteminin en iyi dostları. Korona'dan korunmak için herkes ek bir şeyler kullanmak istiyor. Bu ek destek ürünleri daha çok grip, nezle ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarında çalışmaları olan ürünler. Destek ürünü çalışmaları arttı, ancak Korona'dan şu kesin korur dediğimiz bir molekül yok."

Eczacılardan uyarı

Toplantıda Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Başkan Yardımcısı Ecz. Kazım Aykanar da eczane dışı takviye ürün satışının insan sağlığını tehdit ettiğinin altını çizerken bu konuda vatandaşları uyardı. Bu dönemde insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ve takviye edici gıdalara yöneldiğini söyleyen Aykanar, "Türkiye'de bazı e-ticaret siteleri ve marketler de vatandaşların bu taleplerini fırsatçılığa çevirerek insan sağlığını adeta ticarete döker hale getiriyorlar" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
5 bin kurye sahada! Ev kadınları da kullanılacak
20 Kasım 2020 08:07		 Yapımcılar çekildi salonlar kapandı
20 Kasım 2020 06:50
Aşının adı yetti! Erken rezervasyonlar 2019'un seviyesine ulaştı
19 Kasım 2020 07:50		 THY'den sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama
18 Kasım 2020 13:01
Müteahhit, inşaatta nöbet tutup hırsızı suçüstü yakaladı
18 Kasım 2020 09:51		 THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
18 Kasım 2020 09:36
İstanbul'da 6 bankanın çalışma saatleri değişti
18 Kasım 2020 09:28		 60 metre yüksekliğindeki siloyu 8 saniyede enkaza çevirdi
17 Kasım 2020 11:08
'Evde kal'anlar ısıtıcıya koştu
17 Kasım 2020 07:50		 Lastikçilerden 'kar yağmadan araçlara kış lastiği taktırın' önerisi
16 Kasım 2020 12:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:11 - Yol istedi, saldırıya uğradı08:07 - 5 bin kurye sahada! Ev kadınları da kullanılacak08:02 - Kovid'li milletvekili sayısı 100'e yaklaştı07:54 - 'Sağlık ararken sağlığınızdan olmayın' uyarısı07:45 - 'Çocuk mahkumiyetinde 2019'da rekor kırıldı'07:39 - Erdoğan KKTC ziyaretinde dile getirdi: 2025 yılında gaz akışı olabilir
07:35 - İstanbul'a yeni 300 metrobüs07:20 - Deprem bölgesinde ölümüne kiralık evler07:10 - Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi07:05 - Akdeniz'de F-35'li provokasyon06:50 - Yapımcılar çekildi salonlar kapandı06:40 - İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Denetimler başlıyor, evimizde kalalım05:02 - Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik05:01 - İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur03:02 - Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz
01:57 - 2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı
İlk defa veya yeniden atanan personelin lojman talebi nasıl değerlendirilir?
Akdeniz'de F-35'li provokasyon
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Deprem bölgesinde ölümüne kiralık evler
İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur
Denetimler başlıyor, evimizde kalalım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
3600 ek gösterge 4
esnek çalışma yapmayan idareciler 3
krizi fırsata çevirmek 2
esnaf yalanları 3
koronavirüs tablosudur 1
Borç yükü 1
Nüdist 6
ibo şov 11
kanal istanbul projesi 2
Eşit işe eşit ücret ilkesi 1
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam