1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yol istedi, saldırıya uğradı

Konya'da iki sürücünün yol verme tartışmasında, O.S., aracını durdurup kendisine küfrettiğini ve aracına zarar verdiğini öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu. O anlar araç kamerasına yansıdı
 20 Kasım 2020 08:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. O.S., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önünde ilerleyen 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi.

İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü de camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptı. Zikzak yaparak aracını yol ortasında durduran sürücü, yol isteyen O.S.'nin yanına gelerek önce küfretti, ardından da aracından aldığı levyeye benzer bir cisimle araca zarar verdi. O.S. de 'ileride polis var' diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı. O.S. daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntüleri hafıza kartına yükleyip, polis merkezine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
11 yaşındaki oğlunu balkonda oklavayla öldüresiye dövdü
19 Kasım 2020 20:46		 Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6'sı asker, 8 yaralı
19 Kasım 2020 19:51
Samsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu
19 Kasım 2020 15:31		 Kuyumcu isyan etti: Altın yükseldikçe ben fakirleşiyorum
19 Kasım 2020 15:28
Çevre illerden gelip çocukları kullanarak dileniyorlar
19 Kasım 2020 15:10		 Şarkıcı, evinin penceresinde gözünden vuruldu
19 Kasım 2020 14:49
Maske uyarısı yapan görevliyi darbeden kişi gözaltına alındı
19 Kasım 2020 13:53		 Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu
19 Kasım 2020 13:19
İş başvurusu için gitti, bıçaklanarak öldürüldü
19 Kasım 2020 13:13		 TSK'dan OHAL sonrası 5 bin 587 FETÖ mensubu ihraç edildi
19 Kasım 2020 12:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:11 - Yol istedi, saldırıya uğradı08:07 - 5 bin kurye sahada! Ev kadınları da kullanılacak08:02 - Kovid'li milletvekili sayısı 100'e yaklaştı07:54 - 'Sağlık ararken sağlığınızdan olmayın' uyarısı07:45 - 'Çocuk mahkumiyetinde 2019'da rekor kırıldı'07:39 - Erdoğan KKTC ziyaretinde dile getirdi: 2025 yılında gaz akışı olabilir
07:35 - İstanbul'a yeni 300 metrobüs07:20 - Deprem bölgesinde ölümüne kiralık evler07:10 - Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi07:05 - Akdeniz'de F-35'li provokasyon06:50 - Yapımcılar çekildi salonlar kapandı06:40 - İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Denetimler başlıyor, evimizde kalalım05:02 - Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik05:01 - İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur03:02 - Merkel: 10 Aralık'taki zirvede Türkiye konusunu da görüşeceğiz
01:57 - 2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
İşte AK Parti'nin yeni insan hakları eylem planı
İlk defa veya yeniden atanan personelin lojman talebi nasıl değerlendirilir?
Akdeniz'de F-35'li provokasyon
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Deprem bölgesinde ölümüne kiralık evler
İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur
Denetimler başlıyor, evimizde kalalım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bütçe açığı 1
birinci ahmet 1
faiz 3
artı değer 1
kendime not 2
Veriyoruz,yine istiyorsunuz 1
7 uçak tartışması 2
Bill Gates'in açıklaması 4
şaşı bak şaşır 2
Memurlar.Net Mobil Uygulama 5
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam