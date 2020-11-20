Kaza yapan sürücüden ilginç ifade
|20 Kasım 2020 08:30
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Kaza, saat 22.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Tuna caddesinde meydana geldi. Semih G. yönetimindeki 16 GM 267 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak yan döndü. Kazada Semih G. yaralanmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan sürücü Semih G. polis tarafından ekip otosuna alındı.
Trafik ekiplerince alkol muayenesi yapılan Semih G.'nin 121 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazadan sonra hasar gören otomobilini inceleyen Semih G.nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kaza haberini alan Semih G.'nin annesi A.G. de olay yerine geldi. Ekip otosunun yanına giden anne oğlunu teselli etti. Semih G. ise annesinin geldiği sırada polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım." dedi. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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