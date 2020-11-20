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Menemen Belediye Başkanı ve yardımcıları gözaltında

İzmir Menemen'deki operasyonda aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
 20 Kasım 2020 08:48
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı, belediye yetkilileri olmak üzere toplamda 29 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Menemen Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ile bazı belediye personeli gözaltına alındı.

Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
TRT
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