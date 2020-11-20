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Tavukları kovalayan Pamuk'un ön iki bacağını önce kırıp sonra kestiler

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde vatandaşlar iki bacağı kesilmiş ve koli bandıyla sarılmış halde bir köpek buldu. Hayvanseverler, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) Samsun Temsilciliği'ne ihbarda bulundu. Kan donduran olayın gerçekleştiği yere giden HAYTAP yetkilileri 'Pamuk' ismini verdikleri Golden Retriever cinsi köpeği veteriner kliniğine götürdü. Köyde yaşayanların anlatımları, olayın detaylarını ortaya çıkardı
 20 Kasım 2020 08:58
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Tavukları kovalayan Pamuk'un ön iki bacağını önce kırıp sonra kestiler
Mahallede tavukları kovaladığı gerekçesiyle ön iki bacağı kırılan 'Pamuk', sahibi tarafından da 3 gün bu halde bekletildi. Sahibi köpeği tedavi ettirmek yerine ön bacaklarını keserek koli bandıyla sardı. Veteriner kliniğinde tedaviye alınan 'Pamuk'un 3 gün boyunca yoğun kan kaybettiği ortaya çıktı. Veterinerler, 'Pamuk'un bacaklarının enfeksiyon kaptığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

SUÇ MAKİNELERİ ARAMIZDA DOLAŞIYOR

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: HAYTAP Başkanı Ahmet Kamil Şenpolat, "Bunca yıldır hayvan hakları faaliyetleri yürütüyorum ve pek çok yaralı hayvanımıza koşuyorum. Ben böyle bir vahşet görmedim. Pamuk tavukları kovaladığı için bacakları kırılmış. Daha sonra sahibi bacaklarını kesmiş. Masraf olur diye veterinere götürmemiş, hayvan 3 gün boyunca acı çekmiş. Şimdi bunu yapanlar para cezasıyla serbest bırakılacak. Şiddet problemi olan kişiler toplum, hayvan ve doğa için tehlikeli. Hayvan hakları yasası değişmedikçe sistem bu kişileri tutuklayamıyor ve potansiyel suç makineleri aramızda gezmeye devam ediyor. Pamuk ne ilk ne de son örnek. Hayvana şiddet artık kabahatler kanunu kapsamından çıksın. Bu, marjinal hayvanseverlerin ütopik bir isteği değil. Toplumu yakından ilgilendiren bir konu. Pamuk 1 hafta içerisinde ülke gündeminde unutulacak. Ama bu vahşi insanlar hayvanlara şiddet uygulamaya devam edecek. Biz HAYTAP olarak 'Ey siyasiler artık uyanın. Hayvana bunu yapan evdeki kız çocuğuna, sokaktaki engelliye neler yapmaz. Bir an önce Hayvan Hakları Yasası'nı çıkarın' diyoruz" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Sosyal medyada infial yaratan olay önceki gece saatlerce Twitter gündeminde kaldı. "#Hayvanhaklarıhemen' etiketi altında yüzlerce kişi Pamuk'un yaşadığı vahşete tepki gösterdi ve hayvan hakları yasasının çıkması için paylaşımlar yaptı.

ÖZEL EKİP DEVREDE

Öte yandan Havza Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvan Haklarını Koruma Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kurulan özel ekip, çevrede bulunan güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı. Ekipler, mahallede ise tanık arıyor. 'Pamuk'un yaralanma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlayamayan ekipler, mahalle sakinlerinin bilgisine başvuruyor. Özel ekip, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
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