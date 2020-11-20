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Veteriner tecavüzünde yeni dava

2019 yılında Ankara'da sahibi olduğu klinikte veteriner hekim Ç.B.'ye tecavüz etmekle suçlanan sanık profesör Hasan B. ile ortağı veteriner Serkan D. hakkında Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
 20 Kasım 2020 09:01
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Veteriner tecavüzünde yeni dava


Milliyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: İddianamede, cinsel saldırı olayından sonra Serkan D.'nin kliniğe giderek, genç kıza açtığı damar yolundan serum vererek uyuttuğu, delil kararttığı iddia edilmişti. Sanıkların yargılamaları sürerken, Ç.B.'nin avukatı Aslıhan Arıhan, veteriner hekimler Serkan D. ile Hasan B'nin cinsel saldırı suçu işledikleri, bu şahısların veteriner olarak görev yaptıklarını, cinsel saldırı suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek amacıyla damar yolu açarak, serum enjekte ettiklerini ve bunun da suç olduğunu savunarak yeni bir şikayette bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Serkan D. hakkında 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık suçundan Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. Savcılık, Serkan D.'nin 5 yıla kadar hapsini talep etti.
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