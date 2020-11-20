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Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş

Adana'da annesi ve kardeşini vurarak öldüren Mersin Vali Yardımcısı Tolga Polat hakkında hazırlanan iddianamede iki cinayetin detayları yer aldı. Savcılık, Polat'ın 'iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılmasını talep etti.
 20 Kasım 2020 09:04
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Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş

İddianameye göre baba Şeref Polat'ın yüzlerce dönüm arazi ve arsası ile nakit varlıkları, kardeşler Altuğ ve Tolga Polat'ın arasını açtı. 13 Mart'ta açılan vesayet davası süreci devam ederken iki taraf arasındaki husumet de giderek derinleşti. Tartışmalar devam ederken son duruşma 12 Ağustos'ta yapıldı.

ASANSÖRÜ BEKLEDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Tolga Polat, Hatay'dan Adana'ya geldi. Aynı günün akşamı kendi iddiasına göre, 'konuları konuşmak için' kardeşi Altuğ Polat'ı aradı. Ancak kardeşi bunu kabul etmedi. Bunun üzerine evlerine gitti. Kardeş Altuğ ise yürüyüşe çıkmıştı. Eve dönüp de asansörden indiğinde ağabeyi Tolga Polat'ı elinde silahla kendisini beklerken buldu. Kaçmaya çalıştı ancak vurularak merdivenlerin üstüne düştü. Altuğ Polat'ın kafasında ve yüzünde dört kurşun girişi tespit edildi.

Tolga Polat daha sonra babasıyla annesinin bulunduğu üst kattaki daireye yöneldi. Bu sırada silah seslerini duyan anne İkbal Polat kendisini banyoya kilitledi. Tolga Polat kapıyı kıramayınca kapı arkasından defalarca ateş etti. Annesi de hayatını kaybetti.
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