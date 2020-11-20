Havuza düşen genci kurtaran ağabeyi ve arkadaşı boğuldu
|20 Kasım 2020 09:11
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Konya'nın Ereğli ilçesindeki elma bahçesindeki sulama havuzuna düşen işçiyi kurtarmak isteyen 2 kişi boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, çalışan işçiler yemek molasında bulunduğu sırada Suriye uyruklu M.İ. (17) bahçede bulunan sulama havuzuna düştü.
M.İ.'nin yardım çığlığı üzerine bahçede beraber çalıştıkları ağabeyi Ali İshayman (20) ile çalışma arkadaşı Osman Kardaş (30) suya atladı.
İshayman ve Kardaş havuzdaki M.İ.'yi sudan çıkartmayı başardı ancak kendileri sudan çıkamayarak boğuldu.
İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Havuzun suyunun boşaltılmasıyla Ali İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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