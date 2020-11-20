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Koronavirüs risk haritasında resmen kırmızıya boyandı

Salgına karşı mücadelede Sağlık Bakanlığı verileri ile oluşturulan risk haritasında İstanbul adeta kırmızı alarm veriyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden yayınlanan koronavirüs risk haritasında deniz, yollar ve yeşil alanlar dışında tüm bölgeler kırmızı renkte! Bu kapsamda uygulamada son hali yayınlanan İstanbul'da Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih ve Kadıköy'den Ataşehir, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik'e kadar istisnasız her noktada tehdit en üst noktada
 20 Kasım 2020 09:13
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Koronavirüs risk haritasında resmen kırmızıya boyandı


Koronavirüste İkinci dalga, risk haritasını bambaşka bir boyuta taşıdı. Gelinen son durum Sağlık Bakanı Fahrettin kocanın uyarıları ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararları sonrasında alınan Cumhurbaşkanlığı kabinesi koronavirüs tedbir kararlarının ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne serdi. İstanbul'da deyim yerindeyse uçan kuş bile koronavirüs tehdidi ile karşı karşıya. Bu kapsamda sık sık güncellenen risk haritası HES uygulamasında son haliyle yayında. İşte çarpıcı ayrıntılar;


Artışa geçen koronavirüs vaka sayılarındaki tablo güncellenen koronavirüs risk haritasında tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Özellikle Türkiye'nin koronavirüs vaka sayılarının yüzde 40'ından fazlasını barındıran İstanbul'da tüm ilçelerde koronavirüs alarmı var. Buna göre İstanbul'un tamamının kırmızıya büründüğü koronavirüs HES uygulamasında megakentte deniz, yollar ve yeşil alanların dışında neredeyse güvenli hiçbir yer kalmadığı görüldü. Tabloya göre maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayanlar her nerede olursa olsun artık tamamen üst düzey risk durumunda.


Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son dakika İstanbul koronavirüs haritasında Beylikdüzü'nden Tuzla'ya Sarıyer'den Pendik e tüm ilçelerde risk düzeyi en üst seviyede. Bakan Fahrettin Koca'nın özel olarak uyardığı İstanbul'da tedbirlerin haritada normalleşmeyi ne zaman sağlayacağı bilinmiyor.

İLÇELERDE SON DURUM

Beylikdüzü OSB, Esenyurt, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüp, Alibeyköy, Kağıthane, Beşiktaş, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sultanbeyli ilçeleri haritada artık neredeyse tamamen koronavirüse teslim olmuş durumda.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GERİ GELDİ

Bilindiği gibi hafta başında gerçekleştirilen Bilim Burulu toplantısı sonrasında alınan tavsiye kararları bildirisinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne somut tedbirler alınması yönünde sunum yapıldı. Ardından gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararına uyarak somut tedbirler alınmasına karar verildiğini ilan etti.


Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sosyal ve ticari yaşamı büyük bölümünde koronavirüs kısıtlamaları yeniden getirildi.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile hafta sonu sabah 10 ile 20 arası dışında kalan saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı getirildi. Ayrıca pazar bazı cadde ve meydanlar başta olmak üzere kritik noktalara hep kodu olmayan vatandaşların giriş çıkışı yasaklandı.

BİR UÇTA BİR UCA İSTANBUL...

Yine Beylikdüzü Esenyurt gibi ilçelerde koronavirüs risk haritası sokağa çıkmanın Zorunlu haller dışında bulaşma riski açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Kadıköy'de nüfus da göz önünde bulundurulduğunda Deniz ve Yollar dışında yeşil alanların dahi koronavirüs riskini taşıdığı ortaya kondu. Ataşehir'de koronavirüs risk haritasında tehlikenin açıkça görüldüğü ilçeler arasında yer aldı.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı son dakika açıklamasında tüm dünyada yeniden tırmanışa geçen koronavirüse karşı tedbirleri ciddiyetle uygulamaya davet ederken bunun üstesinden hep birlikte gelebiliriz tüm vatandaşlarından koronavirüs tedbirleri konusunda hassasiyet rica ediyorum dedi.

TIRMANIŞ TÜM DÜNYADA, REKOR ABD'DE

Diğer yandan dün akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı son koronavirüs raporuna göre Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesi, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısının 57 milyon 49 bin 907 olduğu açıklandı. Buna göre Amerika 11 milyon 981 bin 180 ile dünya üzerinde en fazla vaka sayısına sahip ülke oldu.

SON 24 SAATTE 120'DEN FAZLA VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Bakan Koca'nın açıkladığı günlük verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti. Son dakika açıklaması Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.

YATAK DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 50'NİN BİRAZ ÜZERİNDE

Türkiye'de verilere göre toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245'e ulaştı. Hasta sayısı 430 bin 170, vefat sayısı 11 bin 943, ağır hasta sayısı 3 bin 850, aktif hasta sayısı 53 bin 654 oldu. Son dakika verilerine göre yatak doluluk oranı yüzde 54,7 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter profilinden verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4 bin 542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın."

TEDBİRLER BUGÜN BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında duyurulan ve İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında detayları belirlenen koronavirüs tedbirleri, bugün saat 20.00'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

İŞTE KISITLAMALAR

Buna göre Cumartesi gününden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar 13.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.

Yeni bir karar açıklanana kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı olacak. Ticari alanda üretim, imalat ve tedarik zincirleri kısıtlamadan etkilenmeyecek.
Sabah
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