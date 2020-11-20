Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı.
|20 Kasım 2020 09:17
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