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Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı.
 20 Kasım 2020 09:17
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Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı.
Memurlar.Net
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