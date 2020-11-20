Diyarbakır'da PKK soruşturması: 101 şüpheli hakkında yakalama
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
|20 Kasım 2020 09:27
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
20 Kasım 2020 09:55
|Eski Korgeneral İyidil'in yargılanmasına devam edildi
19 Kasım 2020 20:37
|İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
19 Kasım 2020 20:22
|FETÖ sanığı eski avukata hapis cezası
19 Kasım 2020 14:08
|Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında
19 Kasım 2020 13:22
|TSK'dan FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi
19 Kasım 2020 13:17
|Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
19 Kasım 2020 12:57
|14 yaşındaki çocuğun kaçırılması ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı
19 Kasım 2020 12:33
|Talha Uğurluel'den çevik kuvvet şapkasıyla savunma
19 Kasım 2020 11:55
|Suruç Belediye Eski Başkanı ve oğlunu kırmızı bültenle aranan terörist öldürmüş
19 Kasım 2020 11:37