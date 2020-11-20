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Kastamonu'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
|20 Kasım 2020 09:52
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak'ta, Sedat Aksakal idaresindeki 37 AE 866 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Kurşunların isabet ettiği Aksakal'ın kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak durabildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Aksakal'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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