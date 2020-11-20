Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den haber var
Usta oyuncu Şener Şen, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan 78 yaşındaki Şen'in taburcu olduğu öğrenildi.
|20 Kasım 2020 09:53
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Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı.
TABURCU OLDU
Hürriyet'in haberine göre; 10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi.
Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti.
Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
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